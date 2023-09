Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei, intr-un studiu publicat vineri, in care avertizeaza ca vor mai urma efecte negative, transmite Reuters.

- Președintele Recep Tayyip Erdogan a reiterat ambiția Turciei de a deveni unul dintre cele mai importante centre energetice din lume, legand țara de piețele energetice din Europa pentru transportul gazelor naturale rusești, dupa ce s-a intalnit la Soci cu liderul rus Vladimir Putin, scrie hurriyetdailynews.com.„Noi…

- Tantarul comun prezent in Europa a dezvoltat o rezistenta puternica la insecticide, releva un studiu recent realizat de Institutul de Medicina Tropicala din Anvers (ITG),... The post Țanțarii obișnuiți din Europa au dezvoltat o rezistența puternica la insecticide appeared first on Special Arad · ultimele…

- Prețurile gazelor naturale, in creștere pe piata din Europa: Care sunt motivele majorarii Prețurile gazelor naturale, in creștere pe piata din Europa: Care sunt motivele majorarii Luni, 21 august, preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut, in conditiile in care muncitorii…

- Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a declarat ca va produce noul model al marcii care isi are radacinile in 1951, precum si o varianta mai mica, recent lansata, la doua fabrici din Japonia si le va expedia peste ocean de acolo. Noul model va fi vandut ca hibrid in America de Nord, a…

- O scadere suplimentara a cererii de gaze naturale din Europa este prognozata pentru anul acesta de catre Institutul de Energie din Oxford, chiar daca prețurile combustibililor scad in continuare, scrie energypress.gr.Intr-o analiza recenta, el estimeaza ca cererea va scadea cu 6% in acest an, intr-un…

- ​Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut marti pentru a doua sedinta consecutiv, pe masura ce traderii evalueaza riscurile si incertitudinea cu privire la iarna urmatoare comparativ cu gradul ridicat de umplere a depozitelor de gaze, transmite agenția Bloomberg, citata…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au sarit luni dimineata, in conditiile in care nervozitatea fata de rebeliunea din Rusia a agravat ingrijorarile cu privire la aprovizionare pe o piata si asa volatila, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.