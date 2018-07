Aflat de o perioada insemnata de timp in Serbia, fostul deputat Sebastian Ghita va mai ramane pe teritoriul statului sarb, dupa ce justitia locala a respins cererea de extradare formulata pe numele acestuia. Este vorba despre solicitarea formulata de autoritatile romane in cazul fostului parlamentar. Mai mult, conform romaniatv.net, Inalta Curte de Justitie din Belgrad […] Cererea de extradare in cazul lui Ghita, respinsa de justitia sarba is a post from: Ziarul National