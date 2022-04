Stiri pe aceeasi tema

- Zi decisiva in cazul Elenei Udrea. S-ar putea afla cand ar putea fi extradat fostul ministru, aflat in Bulgaria, urmare a condamnarii primite in Romania. Pana ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, sa ajunga, sambata, in fața instanței din Bulgaria, s-a aflat ca logodnicul acesteia a ales sa…

- Elena Udrea va fi adusa din nou, sambata, pentru audieri la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Aceasta, dupa ce ședința de vineri nu a putut avea loc, in lipsa unui traducator autorizat.…

- Fostul ministru al dezvoltarii regionale si turismului Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare pentru coruptie, a fost retinuta joi pentru 24 de ore de catre politia bulgara in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romane, a anuntat Ministerul de Interne de la Sofia, relateaza…

- Mandatul de reținere emis de procurorii bulgari pe numele Elenei Udrea a fost prelungit cu inca 72 de ore, susțin surse judiciare citate de Antena 3. Potrivit acelorași surse, Udrea va fi prezentata luni in fața instanței, care va trebui sa decida in baza mandatului european de arestare emis de Romania…

- Antrenata deja in fosta escapada costaricana de fentat justiția romana, Elena Udrea a fost la un pas sa scape din nou de gratii. Condamnata definitiv la 6 ani de pușcarie in dosarul Gala Bute, Elena Udrea era deja cu un pas inaintea autoritaților atunci cand acestea au pornit sa o aduca la inchisoare.…

- Elena Udrea iși petrece noaptea intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar vineri va fi dusa in fața judecatorilor pentru a se decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca…

- Elena Udrea va petrece seara intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar maine va fi dusa in fața judecatorilor pentru a decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca nu avea…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata joi, 7 aprilie, la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost prinsa in Bulgaria, dupa ce a plecat din Romania in cursul diminetii, potrivit Politiei Romane.In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si…