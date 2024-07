Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul BCE Bancile din zona euro au raportat prima crestere din 2022 a cererii pentru credite de consum si imprumuturi ipotecare, arata datele unui studiu publicat, marti, de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg . De asemenea, datele BCE arata ca a continuat sa scada cererea de credite…

- Pentru prima data din 2022, bancile din zona euro au raportat o creștere cererii pentru credite de consum si imprumuturi ipotecare. Potrivit unui studiu al Bancii Centrale Europene (BCE), preluat și de Bloomberg si Reuters, datele arata ca in zona euro, cererea de credite a evoluat, pentru prima data…

- Producatorul chinez de vehicule electrice BYD este pe cale sa depașeasca Tesla in ceea ce privește vanzarile de vehicule electrice in acest an. Luni, BYD a raportat vanzari record in al doilea trimestru al acestui an, vanzarile fiind bazate pe reducerile de prețuri de la inceputul anului și de o noua…

- Redresarea activitatii de afaceri in sectorul privat din zona euro a pierdut neasteptat din avant, rezultatele alegerilor din Franta afectand increderea firmelor si sectorului industrial, potrivit rezultatelor unui sondaj S&P Global publicat vineri, transmit Bloomberg si Reuters. Indicatorul Composite…

- Programul economic al Turciei aduce roade in sectoarele productiei, ocuparii fortei de munca si exporturilor, iar rata inflatiei va scadea sub 10%, a declarat presedintele Tayyip Erdogan, transmit Reuters si Bloomberg, potrivit Agerpres.

- BCE a anunțat! Consumatorii din zona euro si-au redus asteptarile privind inflatia luna trecuta, arata un studiu al Bancii Centrale Europene publicat marti, intr-un moment in care BCE se pregateste de reducerea dobanzilor, transmit Bloomberg si Reuters. Asteptarile privind inflatia in urmatoarele 12…

- ”In primele trei luni ale acestui an au fost acordate credite ipotecare noi in valoare de aproximativ 1,1 miliarde de euro la nivel national, in crestere cu circa 29% fata de nivelul inregistrat in primele trei luni din 2023”, arata un raport realizat de catre compania de consultanta financiara SVN…

- Cererea de gaze naturale lichefiate (GNL) a Uniunii Europene ar putea atinge nivelul de varf in acest an, pe masura ce regiunea isi accelereaza tranzitia la energiile regenerabile, arata un raport publicat vineri de Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare in Domeniul Energiei din blocul…