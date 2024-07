Stiri pe aceeasi tema

- Marcile chineze au „capturat” in iunie 11% din piata europeana a vehiculelor electrice (EV), inregistrand un nivel record al inmatricularilor, in conditiile in care Comisia Europeana a impus din 5 iulie taxe vamale provizorii la importurile EV din China, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Temperaturi estivale record, tarife exorbitante la hotel si locatii supraglomerate, nimic nu sta in calea sezonului de vacante de vara in Europa, cel putin deocamdata, potrivit unui raport al Comisiei europene a turismului (ETC), consultat de Bloomberg, potrivit Agerpres. Conform acestui document, turistii…

- Preturile locuintelor noi in China au scazut in luna mai in cel mai rapid ritm din ultimii aproape zece ani, arata datele oficiale publicate luni, sectorul imobiliar nereusind sa se stabilizeze, in pofida recentelor eforturi ale Guvernului de la Beijing, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Unele marci de lux au decis sa aplice reduceri fara precedent pentru produsele lor vandute in China, o dovada a panicii fata de stocurile de produse nevandute, intr-un moment in care cumparatorii chinezi isi reduc achizitiile, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

- Datele economice solide dublate de opiniile vehemente ale Bancii Centrale Europene ii determina pe unii analisti si investitori sa isi diminueze asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor in acest an, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Economia Turciei a crescut mai rapid decat cea a Chinei, raportand unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din lume, in ceea ce va fi probabil ultima izbucnire inainte de incetinirea cauzata de majorarea dobanzilor, transmit Reuters si Bloomberg. Institutul de Statistica (TurkStat) aanuntat vineri…

- Actualizarea a urmat unei vizite a FMI in China, pentru o evaluare regulata a economiei. Fondul se asteapta acum ca economia Chinei sa creasca cu 4,5% in 2025, peste prognoza anterioara de 4,1%. Dar, pana in 2029, FMI anticipeaza ca cresterea Chinei va decelera la 3,3% din cauza imbatranirii populatiei…

- Companiile din Taiwan se pregatesc pentru ce e mai rau. Compania olandeza ASML si gigantul taiwanez de semiconductori TSMC dispun de metode pentru a dezactiva cele mai sofisticate utilaje de fabricat cipuri din lume, in cazul in care China invadeaza Taiwanul, afirma surse citate de Bloomberg.