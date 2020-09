Cererea Chinei îngroașă profitul Nike Nike a depașit confortabil estimarile analiștilor privind veniturile și profiturile, alimentate de o revenire a cererii in China și de vanzari online puternice, cu o creștere a acțiunilor sale cu aproximativ 9%. Producatorul de incalțaminte a beneficiat de concentrarea pe vanzarile directe catre consumatori, in special prin propriile sale puncte de vanzare și aplicații, deoarece […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

