Cererea avocatului Gheorghe Piperea privind suspendarea stării de alertă din România, respinsă la CAB Cererea avocatului Gheorghe Piperea privind suspendarea starii de alerta din Romania a fost respinsa ca inadmisibila, marți, de catre Curtea de Apel Bucuresti. "Cererea de suspendare a efectelor hotaririi de guvern privind starea de de alerta a fost respinsa ca inadmisibila. Solutia este consecinta admiterii exceptiei formulate de guvern - fie judecatorul a considerat ca o astfel de hotarire nu poate fi atacata in contencios administrativ, fiind de competenta exclusiva a parlamentului, fie judecatorul a considerat ca o masura administrativa de combatere a epidemiei nu poate fi suspendata

Sursa articol si foto: amosnews.ro

