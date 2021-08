Cerere uriașă de pașapoarte în România. Documentele sunt eliberate în mai puțin de 3 zile Numarul de cereri pentru eliberarea de pașapoarte a crescut considerabil in acest an, ajungand la 90%. Documentele sunt eliberate și in mai puțin de trei zile, programul de la serviciile de Pașapoarte ramane prelungit pana la sfarșitul acestei luni. Direcția Generala de Pașapoarte (DGP) a anunțat, luni, ca pentru a veni in sprijinul cetațenilor dornici […] The post Cerere uriașa de pașapoarte in Romania. Documentele sunt eliberate in mai puțin de 3 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Natinal de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismele au fost de intensitate mica, insa atrag atenția prin faptul ca au avut loc unul dupa altul, in mai puțin de o jumatate…

- Peste 1.600.000 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana in prezent. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, marți, ca 96% din cele 1.646.339 de certificate digitale europene COVID-19, solicitate și eliberate in Romania, atesta vaccinarea.…

- Potrivit MAE, in prezent sunt 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Peste 2.000 dintre solicitanți vor sa depuna juramantul de credința fața de Romania la București la sediul Autoritații Naționale pentru Cetațenie (ANC), precizeaza…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…

- Președintele Federației Romane de Rugby, Alin Petrache, și vicepreședintele Federației Romane de Rugby, Anton Pisaroglu, au inspectat starea stadionului „Arcul de Triumf”, pentru a se asigura ca meciul de maine cu Argentina se va desfașura in cele mai bune condiții. “M-am bucurat sa vad ca stadionul…

- Dupa aproape doua saptamani de ploi torențiale, vremea se schimba radical in Romania. Scapam de vremea mohorata și ploioasa, dar vom avea de indurat temperaturi extreme ce vor depași chiar 40 de grade. Meteorologii atrag atenția ca disconfortul termic va fi accentuat. Schimbarea de temperatura va fi…

- Ionuț Cristache, moderatorul emisiunii Romania9 de la Televiziunea Publica, emisiune pe care directorul nou numit, Ramona Saseanu, a scos-o mai intai din din prime-time și a mutat-o la ora 17, apoi a scos-o de tot din grila, și-a anunțat revenirea, de la aceasta ora a dupa-amiezii, cu un promo absolut…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic numar de nou-nascuti din ultimii 90 de ani, iar gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021. Potrivit Institutului National de Statistica, din totalul populatiei scolare, numarul copiilor din crese…