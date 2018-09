Stiri pe aceeasi tema

- In stare latenta de mai bine de un an, scandalul din PSD Botosani ia amploare. Dupa plecarea din partid a deputatei Mihaela Hunca, inca un parlamentar a luat atitudine fata de ceea ce se intampla in partid.

- ''Menținerea programului de guvernare nu este legata de desfașurarea vieții de partid. PSD a luat niște masuri conform programului de guvernare absolut corecte, dar valorificate politic in mod dezastruos. Au facut sa se piarda o serie intreaga de idei generoase. Legea grațierii, care nu trebuia sa…

- ”In urma mai multor dezbateri la care am participat alaturi de antreprenori de pe plan local, din județul Botoșani, dar și la nivel național, mi-au fost aduse la cunoștința o serie de probleme birocratice cu care aceștia se confrunta in prezent”.

- Miercuri va avea loc plenul reunit pentru votul pentru conducerea SIE, nominalizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis fiind Gabriel Vlase. Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca acesta are sustinerea PSD-ALDE.

- Toți parlamentarii aradeni, indiferent ca sunt in coaliția de guvernare sau in opoziție, carora le-am solicitat scurte comentarii privind rezultatul moțiunii de cenzura au inceput prin a spune ca acesta era „previzibil”. Dupa cum se știe, pentru a trece moțiunea era nevoie de 233 de voturi favorabile,…

- Parlamentarii membri ai Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, au negociat si continua negocierile cu lideri si PSD si parlamentari social-democrati pe marginea motiunii de cenzura, a confirmat deputatul Nicolae Banicioiu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea sa. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe facebook, ca Guvernul, ministrii si Partidul Social Democrat (PSD), ales de o majoritate covarsitoare, democratic, prin vot liber exprimat, il sustin pe presedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, in urma…