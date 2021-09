Colegiul National „Vasile Alecsandri" organizeaza astazi un eveniment sportiv la care vor participa elevii institutiei prin care catedra de Educatie fizica si sport militeaza pentru construirea unei sali de sport care sa deserveasca scoala. Directorul Nistor Gheorghita explica ca s-au facut mai multe demersuri in acest sens, dar nu a fost posibil acest lucru deocamdata. Cadrul didactic explica totodata ca spera sa primeasca sprijin de la autoritatile locale, mai ales in conditiile in care din acest an institutia de invatamant are statutul de „colegiu national". „In trecut am avut abrobata construirea…