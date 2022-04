Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat marti ofensiva rusa in estul Ucrainei si a cerut partilor sa puna capat luptelor pentru o "pauza umanitara" de patru zile cu prilejul Pastelui ortodox, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Papa Francisc a calificat, duminica, conflictul din Ucraina „masacru fara sens” si a cerut liderilor sa opreasca „acest razboi dezgustator”, scrie Le Figaro. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a declarat suveranul pontif in fata a mii de persoane din Piata Sfantul Petru,…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) va pronunta, miercuri, verdictul in procedura lansata de oficialii de la Kiev, care cer celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa opreasca imediat invadarea Ucrainei. CIJ se va pronunta intr-o sedinta de la ora 16.00 (15.00 GMT) la Haga, in urma unei…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, luni seara, intr-un interviu-eveniment realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la „News Hour with CNN” de la Antena 3, ca soldatii rusi au deschis focul asupra civililor și asupra voluntarilor care venisera in Ucraina cu medicamente și hrana.…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Prețul petrolului a atins, luni, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. Cauza ar fi temerile ca o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea declanșa sancțiuni americane și europene care ar perturba exporturile de la cel mai mare producator mondial pe o piața deja restransa. Cotația țițeiului…