- Ridicarea restricțiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacanțe pentru sarbatorile pascale și 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria și Turcia.

- Se apropie vacanța de Paște! Planurile turistilor romanil nu par sa fie date peste cap de razboi, asta ne confirma Anca Drugan, una dintre cele mai cunoscute specialiste și consultante in domeniul turistic. ”In continuare, in marea lor majoritate, romanii prefera sa petreaca Paște in destinații din…

- Ridicarea restrictiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacante pentru sarbatorile pascale si 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria si Turcia, a anuntat, luni, agentia de turism Hello Holidays, printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform…

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

- Film O’Clock International Festival se va desfasura, intre 1 si 6 martie, la Cinema Muzeul Taranului. Au fost selectate sase filme clasice din Lituania, Romania, Bulgaria, Grecia, Egipt si Africa de Sud. Marele regizor grec Pantelis Voulgaris este invitat special al celei de-a doua editii a evenimentului,…

- Anul 2021, al doilea de pandemie, nu i-a impiedicat pe romani sa calatoreasca in afara țarii in ciuda restricțiilor. Mai mult, numarul lor a fost triplu fața de anul anterior. In ceea ce privește suma medie cheltuita aceasta a depașit 1000 de euro de persoana. Cum arata studiul Revolut Potrivit datelor…

- Insulele grecesti traditionale si zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, inclusiv Romania, sunt destinatiile pentru vacanta de vara aflate in portofoliul turoperatorului Paralela 45 pentru 2022, agentia anuntand ca reducerile ajung pana la 30% pentru rezervarile Early…