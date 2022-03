Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, țarile occidentale au impus o serie de sancțiuni extrem de dure atat Rusiei, liderului de la Kremlin, cat și oligarhilor ruși. Oamenii de afaceri din Rusia se confruta acum cu o scadere masiva a averilor lor. De la inceputul acestui an, au pierdut…

- Reprezentanții armatei din Ucraina susțin ca rușii „au terminat cea mai mare parte a rezervelor operaționale”, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Reprezentanții partidului de guvernamant din Georgia au anunțat miercuri ca vor prezenta „imediat” o cerere de aderare la Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Drama refugiatilor din Ucraina este speculata de traficantii de persoane, atrag atentia mai multe ONG-uri. In special tinerele ucrainence se pot trezi in situatia in care romanii care le ofera gazduire vor, de fapt, sa profite de pe urma lor, sub umbrela solidaritatii, informeaza Observatornews . Nu…

- Pe stadionul de antrenament din cadrul bazei Solovan au fost ridicate corturi pentru refugiații din Ucraina, unele pentru dormit, altele pentru luat masa, insa pompierii spun ca ele nu vor fi folosite deocamdata. Sambata dupa-amiaza, stadionul doi de la baza Solovan din Sighetu Marmației s-a transformat…

- Daniel David, psiholog și rector UBB, a vorbit in cadrul unui interviu, despre cum ar trebui sa gestionam criza actuala, in contextul izbucnirii unui conflict militar major, in apropierea Romaniei. „Oamenii ar trebui sa iși continue viața cat mai normal, este cea mai mare lovitura care se poate…

- Polițiștii de Frontiera au observat mai mulți indivizi care transportau colete voluminoase. Oamenii legii le-au facut semn sa opreasca, insa aceștia au fugit, agenții fiind nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare. Contrabandiștii, puși pe fuga cu focuri de arma Scena desprinsa din filme a avut loc…

- Reprezentanții de la Tiraspol se plâng de faptul ca autoritațile de la Chișinau ar tergiversa soluționarea problemei placuțelor de înmatriculare pentru autovehiculele din regiunea transnistreana. Cei din stânga Nistrului susțin ca problemele s-au acutizat, întrucât…