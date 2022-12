Cerere inedită în căsătorie, la Opera din Iași. Un tânăr și-a cerut iubita de soție pe aria lui Puccini Sute de oameni, care au mers joi seara la spectacol, la Opera din Iași, au fost martorii unei cereri inedite in casatorie. In aplauzele unei sali pline, doi tineri s-au logodit, dupa ce viitoarea mireasa a spus DA cu lacrimi in ochi. Locul nu a fost ales intamplator. Prima intalnire oficiala a celor doi a fost tot la Opera din Iași, in urma cu patru ani și jumatate. Florin Postolache, viitor mire: „Nu e doar un simplu simbol de iubire, ci si o continua metafora. Dragostea adevarata mult daruieste si, prin urmare, …(si se pune in genunchi ) mergi alaturi de mine, draga mea sotie?… (ii pune inelul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

