Cerere în căsătorie inedită. Surpriza unui pompier pentru iubita sa, chiar în ajunul Crăciunului Inspirat de magia Sarbatorilor, un pompier din Maramureș a ales sa isi surprinda iubita cu o cerere inedita in casatorie, la locul de munca. Dis de dimineața, colegul nostru Iulian, pompier maramureșean, și-a pus planul in aplicare. – Lavinia, vino pana la unitate, a venit Moșul special pentru tine! Zis și facut! Emoționata, Lavinia s-a pregatit și a plecat catre garda de intervenție unde lucra iubitul ei, pentru intalnirea cu Moșu. – Lavinia, daca tot ești aici, sa te introduc puțin in lumea asta magica, de pompier salvator. – Of, iubești atat de mult meseria și vorbești mereu atat de frumos… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magia Craciunului, ingredientul perfect pentru o cerere in casatorie de neuitat. Dis de dimineața, colegul nostru Iulian, pompier maramureșean și-a pus planul in aplicare. – Lavinia, vino pana la unitate, a venit Moșul special pentru tine! Zis și facut! Emoționata, Lavinia s-a pregatit și a plecat catre…

- Moș Craciun va ajunge și in acest an, pe motocicleta la Fagaraș, pentru a imparți daruri tuturor copiilor prezenți in centrul orașului. Motocicliștii din Fagaraș s-au mobilizat și in acest an cu scopul de a aduce bucurie copiilor in prag de sarbatori. A devenit deja tradiție ca in Ajunul Craciunului,…

- Un politist din Campia Turzii si-a ”amendat” iubita cu o cerere in casatorie, iar raspunsul a fost afirmativ.Vlad Adrian, un politist din Campia Turzii, și-a oprit iubita in trafic, pentru un control, a ingenuncheat si a cerut-o in casatorie. Emoționata, tanara a spus ”DA”.Polițistul a spus pe Facebook…

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. „Sarbatorim astazi, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, iar imnul nostru national se va auzi peste tot in lume, acolo unde romanii…

- Cerere inedita in casatorie in Argeș. Un pompier in varsta de 27 de ani si-a cerut iubita de sotie „la inalțime”, in timpul unui exercițiu legat de riscul unor cutremure in zona de nord a județului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, numarul doi in cadrul Consiliului de Securitate rus, raspunde la comentariile celor care susțin ca forțele armate ruse vor ramane in curand fara arme și echipamente. Medvedev afirma ca se iau masuri pentru accelerarea producției de arme, in special tancuri,…

- Clotilde Armand acuza PSD și PNL intr-o postare de duminica. Ea spune, pe Facebook , ca fostul primar din Strasbourg – Fabienne Keller – sustine proiectul din Sectorul 1 „Termoficare de la Soare”. Proiectul presupune instalarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura care pot fi folosite in paralel…