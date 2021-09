Cerere explozivă și aprovizionare scumpă: industria de shipping navighează pe miliarde de dolari Transportatorii maritimi inregistreaza celei mai mari profituri de dupa 2008, in contextul unui boom al creșterilor de bunuri și un lanț de aprovizionare cu prețuri exorbitante din cauza pertubarilor Covid-19. Fie ca este vorba despre uriașele nave portcontainer, de gargouri care transporta mii de tone de carbune sau nave specializate pentru autoturisme si camioane, caștigurile […] The post Cerere exploziva și aprovizionare scumpa: industria de shipping navigheaza pe miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

- Decizia rara de a vorbi in public despre negocierile referitoare la achizitia de avioane a fost luata dupa luni de zile de discutii care au dus deja la amanarea unui acord pentru cea mai mare versiune a 737 MAX, atunci cand Ryanair a comandat din nou un model mai mic, an decembrie. O noua comanda mare…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat marti ca in urmatorii trei ani va investi 240.000 miliarde de woni (206 miliarde de dolari) pentru a-si extinde activitatea in domeniile produselor biofarmaceutice, inteligentei artificiale, semiconductorilor si roboticii, in era post-pandemie,…

- Timp de mai multe luni, companiile au declarat ca se asteapta ca persoanele complet vaccinate sa aiba nevoie de o doza suplimentara din vaccinurile lor pentru a mentine protectia in timp si pentru a evita noile variante de coronavirus. Acum, o lista tot mai mare de guverne, inclusiv din Chile, Germania…

- Potrivit Aramco, rezultatele au fost sustinute de relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 la nivel mondial, campaniile de vaccinare, masurile de stimulare si accelerarea activitatilor economice pe pietele majore. Profitul net al Aramco a urcat de la 24,62 miliarde de riali in urma cu un an la 95,47…

- “In primele sase luni, Grupul MOL a atins un rezultat EBITDA de 1,559 miliarde dolari, in timp ce rezultatul operational CCS EBITDA in trimestrul 2 a crescut cu 153% fata de anul precedent, atingand o valoare record de 893 milioane dolari, determinata de situatia macro mai solida pe piata petrolului,…

- Deficitul bugetar al SUA s-a redus brusc în iunie fața de nivelurile record din 2020, când guvernul a trebuit sa foloseasca sume astronomice în fața pandemiei, au aratat marți cifrele oficiale, potrivit AFP.Deficitul guvernamental a scazut cu 80% în iunie fața de aceeași…

- Planul pentru conducerea uneia dintre cele mai mari fundatii filantropice din lume a fost anuntat de directorul general Mark Suzman, fiind o miscare care ar trebui sa asigure o tranzitie de succes pentru fundatia care a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari in ultimele doua decenii in combaterea saraciei…