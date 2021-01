Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Erdogan s-a vaccinat joi in direct impotriva coronavirusului, o acțiune despre care purtatorul de cuvant al partidului sau AK a afirmat ca este menita sa linișteasca ingrijorarile privind eficacitatea vaccinului, potrivit Reuters . Turcia a inceput joi administrarea vaccinului…

- Ionel Danciulescu a povestit la „Prietenii lui Ovidiu” experiențele pe care le-a avut in Turcia, la Altay Izmir și in China, la Shandong Luneng. Totul despre viața din strainatate, dar mai ales experiența colosala din China, acolo jucand in 2005, imprumutatat de Dinamo. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca eventuale sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Turciei pentru activitatile sale controversate din estul Marii Mediterane nu constituie motiv de mare ingrijorare pentru tara sa, informeaza AFP. "Orice fel de decizie de…

- Compania aeriana americana United Airlines a inceput sa opereze zboruri charter de la Aeroportul International din Bruxelles la Aeroportul International O’Hare din Chicago, cu aprobarea FAA, pentru a se pozitiona mai bine in vederea distribuirii vaccinului Pfizer impotriva covid-19, dupa ce vaccinul…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput revizuirea continua pentru un nou vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul este cunoscut sub numele de mRNA-1273 și este dezvoltat de Moderna Biotech Spain, SL (o filiala a Moderna, Inc.), potrivit datelor pe care le-am primit de la EMA ca responsabil…

- O femeie cu cetatenie germana care s-a alaturat organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria a fost pusa sub acuzare pentru crime impotriva umanitatii in legatura cu persecutiile impotriva minoritatii yazidi, a anuntat miercuri parchetul federal german, relateaza AFP.Prezentata sub numele…

- Rusia anunța lansarea productiei celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, EpiVacCorona. Vaccinul este dezvoltat de centrul de cercetari Vektor, a anunțat Anna Popova, responsabila in cadrul Agentiei sanitare ruse (Rospotrebnadzor), citata de EFE.

- Statele Unite au avertizat vineri asupra unor potentiale atacuri teroriste si rapiri in Turcia, vizand atat cetateni americani, cat si alti cetateni straini, a indicat Ambasada SUA din Ankara, transmit dpa si AFP. Avertismentul se bazeaza pe "informatii credibile" primite de misiunea americana si se…