In toate unitatile militare din tara si in cele dislocate in afara teritoriului national au fost organizate, joi, ceremonii militare si religioase de comemorare pentru cei opt militari care și-au pierdut viața in urma prabușirii celor doua aparate de zbor la Constanța. “Zbor lin catre stele! Am pierdut, aseara, 8 romani curajoși, 8 militari dedicați […] The post Ceremonii militare si religioase pentru cei opt militari morți la Constanța. Președintele Iohannis, mesaje de condoleanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .