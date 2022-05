Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi anunta finalizarea unui proiect de aproape 200.000 de euro, in care a fost partener, si care a avut ca scop analizarea sanatatii populatiilor de pesti din sistemele de acvacultura din bazinul hidrografic al raului Prut. Coordonatorul…

- In anul universitar care va incepe din octombrie 2022, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" isi propune sa creasca numarul programelor de studiu in limba engleza pentru studentii straini. Conform rectorului, prof.dr. Gerard Jitareanu, in momentul de fata numarul studentilor straini…

- Cadrele didactice de la Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV Iasi) vor face cercetari in cadrul parteneriatelor pe care le au cu fermieri importanti din zona cu ajutorul unei drone speciale, de ultima generatie. Achizitionata de catre USV Iasi printr-un proiect de…

- Rectorul Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, prof.dr. Gerard Jitareanu, a sustinut in cursul zilei de miercuri, 20 aprilie, raportul cu privire la starea universitatii pe ultimul an, in fata comunitatii academice. Prezentarea a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu",…

- Facultatea de Agricultura, din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași), va organiza pentru studenți, cadre didactice, masteranzi și doctoranzi un workshop cu reprezentanți ai unei firme care, de peste 60 de ani, cerceteaza modalitatile de inovare si de furnizare…

- La Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași), studenții Facultații de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, de la domeniul industriei alimentare, au ales pentru lucrarile de diploma teme de interes, dintre care amintim cele mai potrivite variante de fragezire…

- Peste 9800 de pacienți au fost tratați la Spitalul Clinic pentru Animale de companie, din cadrul Facultații de Medicina Veterinara, de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, la un an de la deschiderea Compartimentului de Urgențe. Cu o echipa formata dintr-un coordonator, patru…

- „Ziarul de Iasi" a vizitat cele trei adaposturi antiaeriene pe care le are amenajate Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" in trei dintre cele cinci camine din campus. Cu o capacitate de aproximativ 500 de persoane conform legii, care cere acordarea de 1 metru patrat / persoana,…