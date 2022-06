Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif i-a oferit monarhului in varsta de 96 de ani rugaciule și urarile sale de bine, cu ocazia Jubileului de Platina, care marcheaza 70 de ani pe tronul Regatului Unit. Tototdata, președintele francez Emmanuel Macron a salutat devotamentul Reginei și prietenia franco-britanica, potrivit…

- Este cu adevarat o sarbatoare mare in Marea Britanie! Regina Elisabeta implinește zilele urmatoare 70 de ani de domnie. Familia regala este așteptata la balconul Palatului Buckingham de mii de britanici și turiști veniți special la acest eveniment.

- La capitolul stralucire nu mai e nevoie de povestit nimic, pentru ca glamour-ul Cannes-ului face instant ocolul planetei, orice s-ar intampla! (Si, cum ar spune francezii, „comme si de rien n’etait“...) Aici intra defilarea de moda si de frumusete (sau frumuseti) de pe scara cu covor rosu, emblema a…

- Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezenta, anul acesta, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, urmand ca Prințul Charles sa indeplineasca acest rol in locul suveranei, scrie BBC . In varsta de 96 de ani, Regina Elisabeta are probleme de mobilitate…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a . Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al cuplului, pentru BBC. Ducele și ducesa de Sussex s-au oprit la Windsor in drumul lor spre Haga, in Olanda, unde vor inaugura Jocurile Invictus pentru veterani.

- In Romania sunt in acest moment aproape 4.000 de soldați aliați, a spus, miercuri, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Dincu a afirmat miercuri seara ca in Romania sunt prezenți și militari britanici. „Este prezenta și Marea Britanie, sigur ca este prezenta in cadrul schimbului pe care l-am avut recent…

- Mai multe perchezitii au loc marti, in Romania si Marea Britanie, intr-un dosar de inselaciune si fals de informatii. Gruparea vizata a creat site-uri pentru a vinde medicamente, dar dupa primirea banilor nu onora comenzile. Prejudiciul in acest caz se ridica la 100.000 de euro. „La aceasta ora, politistii…

- Regina britanica Elisabeta a II-a a aparut marți, 29 martie, la un eveniment public pentru prima data in cinci luni. Suverana a participat la o slujba in memoria soțului sau, Prințul Philip, care a decedat anul trecut, scrie SHOK .md.