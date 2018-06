Ceremonii de comemorare a comandorului Staiculescu, luni

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Apararii Nationale au anuntat ca, in toate unitatile militare din tara vor fi organizate luni, 4 iunie, de la ora 8.15, ceremonii de comemorare a comandorului Ion Staiculescu, decedat in misiune sambata, 2 iunie, in Franta, unde participa la un exercitiu multinational.Comandorul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea pilotului Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, transmițand ca Armata a pierdut unul din cei mai iscusiți piloți."De…

- In 2016, Airbus a inaugurat la Ghimbav o fabrica de elicoptere in care a investit mai bine de 100 de milioane de euro. Gigantul francez s-a cuplat cu producatorul roman IAR, sub titulatura Eurocopter și a primit promisiunea din partea Statului ca va avea comenzi consistente. In prima instanța…

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- De asemenea, potrivit sursei citate, va fi abordata aprofundarea colaborarii intre statele europene pe linia apararii. ''In context NATO, agenda de discutii va face referire la demersurile aliate in vederea asigurarii stabilitatii si securitatii in regiunea Marii Negre si mentinerea acestui…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, saluta lansarea in Romania a consultarilor cetatenesti privind viitorul Uniunii Europene. "Consultarile cetatenesti cu privire la viitorul Uniunii Europene au fost lansate ieri, de Ziua Europei, de Ministerul roman al Afacerilor Externe,…

- Ministerul spaniol de Interne a anuntat ieri ca a confiscat 8,7 tone de cocaina de provenienta Columbia, prezentata drept cea mai mare captura din istoria narcotraficului din Spania. Drogurile au fost descoperite zilele trecute in portul Algesiras (sudul tarii), cel putin cinci persoane fiind arestate…

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat vineri ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal - fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra Moscovei - un reprezentant diplomatic al…