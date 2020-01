Un omagiu national adus generalului Qassem Soleimani a inceput duminica in Iran, informeaza mass-media internationale. Ceremoniile in memoria generalului ucis vineri, 3 ianuarie, intr-un atac american in Irak, au debutat in cursul diminetii de duminica la Ahvaz. Televiziunea de stat a inceput inainte de ora locala 08:00 un program in direct, aratand o multime imbracata in negru, adunata in acest oras din sud-vestul tarii, transmite postul de radio francez RTL. Aceasta multime compacta si adunata in piata Mollavi arboreaza drapele rosii (culoarea sangelui "martirilor"), verzi (culoarea islamului)…