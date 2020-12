Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile publice au fost anulate in acest an, de Ziua Naționala. Nu se mai organizeaza petreceri, nu se mai gatește fasole la cazan, nu mai au loc defilari. Chiar și parada de la Arcul de Triumf din București a fost redusa la o ceremonie la care vor participa doar cațiva oficiali ai statului. Parada…

- 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, a fost marcata timp de 30 de ani prin parade militare, serbari publice și festivitați organizate de autoritați. Anul 2020 este insa unul special și, din cauza pandemiei, toate manifestarile publice de 1 Decembrie au fost restranse, iar accesul publicului limitat…

- Sarbatorile publice au fost anulate anul acesta, de Ziua Naționala. Nu mai au loc petreceri, nu se mai gatește fasole la cazan, nu mai au loc defilari. Pana și parada de la Arcul de Triumf din București a fost redusa la o ceremonie la care vor participa doar cațiva oficiali ai statului.

- O rețea de falsificatori de permise auto a fost descoperita de polițiști și procurori, avand ramificații in mai multe județe ale Romaniei. Autoritațile judiciare au efectuat, joi dimineața, 67 de percheziții in București și in județele Suceava, Bistrița – Nasaud, Botoșani, Neamț și Bacau, in trei cauze…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…

- Candidatul sustinut de PNl si USR PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit poll-urilor, ca este ”ziua de nastere a noului Bucuresti”. El a multumit tuturor celor care l-au votat, dar si celor care l-au sustinut. ”Vreau sa le multumesc bucurestenilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca organizeaza un program electoral de observare a alegerilor locale, cu participare internationala, care se va desfasura exclusiv in ziua alegerilor din data de 27 septembrie. Potrivit unui comunicat al instituției, reprezentantii misiunilor diplomatice,…