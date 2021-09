Stiri pe aceeasi tema

- Medicii militari vin cu o mostenire care trebuie transmisa mai departe, a declarat, luni, directorul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila", general maior Florentina Ionita-Radu, la un eveniment organizat cu prilejul marcarii a 190 de ani de existenta a unitatii sanitare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, luni, Drapelul de lupta al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si pe comandantii modulelor specializate de interventie care au actionat la incendiile din Grecia, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe platoul de la Palatul Cotroceni cu…

- Ceremonia de prezentare a Drapelului de Lupta al unitatii si inmanarea armamentului soldatilor profesionisti.La Batalionul 341 Infanterie ,,Constanta s a desfasurat ceremonia de prezentare a Drapelului de Lupta al unitatii si inmanarea armamentului soldatilor profesionisti, seria august 2021.Acestia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".Astfel, cu prilejul aniversarii a 105 ani de la infiintare, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de personalul unitatii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 august 2021, decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Diviziei 2 Infanterie "Getica".Potrivit Presedintiei Romaniei, cu prilejul aniversarii a 105 ani de la infiintare, in semn de apreciere deosebita a inaltului profesionalism si a rezultatelor…

- Ziua Imnului National a fost marcata, joi, in Piata Tricolorului din Capitala, printr-o ceremonie militara si religioasa. La eveniment au participat presedintele PNL si seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, vicepremierul Dan Barna, prefectul Capitalei, Alin Stoica, cadre militare si oficiali ai…

- Armata Romana incheie dupa aproape 20 de ani misiunea in Afganistan. Momentul va fi marcat cu o ceremonie care va avea loc miercuri, la Arcul de Triumf. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu vor fi prezenți. In cei aproape 20 de ani de prezența in teatrul de operații din Afganistan, Armata…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu participa, miercuri, la ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan Potrivit Ministerului Apararii, ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan…