- 16 iunie reprezinta o zi de sarbatoare pentru Baza 95 Aeriana care a aniversat 102 ani de la inființare. In acest context, a fost organizata o ceremonie militara și religioasa la care au participat veterani de razboi din județul Bacau și reprezentanți din cadrul sistemului național de aparare, ordine…

- Forțele Aeriene Romane participa la stagiul de instruire aplicativ APROC 22. In perioada 6-17 iunie, un detașament format din 30 de militari și 2 elicoptere IAR-330 SOCAT din cadrul Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau participa la stagiul de instruire aplicativ ,,Air…

- Cu prilejul sarbatorii internaționale dedicate copilului care are loc la data de 1 Iunie, Primaria orașului Ungheni a realizat in parteneriat cu reprezentanții Bazei 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" Campia Turzii, un eveniment inedit – "1 IUNIE – Copiii, piloți ai viitorului!". Elevii Școlii Gimnaziale…

- La Baza 95 Aeriana a avut loc astazi, 6 mai 2022, ceremonia de aniversare a 80 de ani de la inființare a Grupului 2 Cercetare, Supraveghere prin Radiolocație și Avertizare Timpurie ,,General Pompiliu Ionescu” și decorarea Drapelului de lupta, in prezența locțiitorului pentru operații și instrucție al…

- In a treia zi a Sarbatorilor Pascale, la Baza 95 Aeriana au fost primiți in vizita copii Gradiniței cu Program Prelungit nr. 10 a Școlii Gimnaziale nr. 1 din Onești. Curioși in a descifra tainele zborului inca de la o varsta frageda și de a interacționa cu cei din jur, zambetele și bucuria lor au […]…

- La Baza 95 Aeriana, in aceasta perioada, militarii Batalionului 954 Artilerie Antiaeriana au inceput pregatirea de specialitate, de la simplu la complex. Pregatirea interarme s-a realizat cu sprijinul aeronavelor aparținand Escadrilei 951 Aviație Instrucție Avansata și Escadrilei 952 Elicoptere SOCAT.…

- Sambata, Sala „Orizont” a fost gazda primei ediții a „Cupei Primaverii- CSȘ Bacau” la baby-handbal. Organizata de Clubul Sportiv Școlar Bacau, in parteneriat cu Asociația Județeana de Handbal, competiția a reunit peste o suta de copii cu varste intre șapte și zece ani și s-a dovedit o reușita. Pe langa…

- Doamna locotenent dr. Carmen Balog are misiunea permanenta de a lupta pentru sanatatea și viața oamenilor. Face parte din echipa Bazei 71 de la Campia Turzii din anul 2018, iar in acești ani a...