Stiri pe aceeasi tema

- Un relicvariu din aur și cristal conținand picaturi de sange ale papei Ioan Paul al II-lea a fost furat de la catedrala din orașul italian Spoleto, situat in centru țarii, a anunțat episcopul așezamantului, potrivit Reuters.

- O ceremonie televizata este prevazuta, in absenta laureatilor care vor primi premiile de la distanta. Castigatorii premiilor Nobel pentru Medicina, Fizica, Chimie, Literatura, Pace si Economie vor fi anuntati intre 5 si 12 octombrie de la Stockholm si Oslo. O mica ceremonie de decernare a premiului…

- * decența și normalitate promovate de PNL Bacau, la deschiderea circulației pe tronsonul vestic al Șoselei de Centura * Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a participat la conferința de presa in care s-a facut anunțul atat de important pentru bacauani Ionel Palar, președintele PNL Bacau și candidatul…

- La Vatican a avut loc prima audiența generala cu public, dupa șase luni de restricții din cauza pandemiei. Papa Francisc, zambitor și relaxat, a discutat cu persoane din mulțime, iar credincioșii au marturisit ca le-au lipsit intalnirile cu Sfantul Parinte.

- Presedintele croat Zoran Milanovic (foto) a asistat marti pentru prima data la o ceremonie in memoria a sase victime civile sarbe ale razboiului de independenta (1991-1995) ucise in satul Grubori, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și:ALERTA Spania scoate din nou ARMATA in strada, in…

- Lucrari executate de asocierea UMB Spedition – Tehnostrade SRL, perioada de execuție: 30 de luni de la ordinul de incepere – 03.2019. Lungime totala circa 31 km, din care 16,27 km profil de autostrada. Sursa Articolul VIDEO: Centura Bacau DN2F – DN2 Bogdan Voda și brațul nordic apare prima data in Deșteptarea-…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, atrage atenția ca exista riscul sa fie decorați niște medici care au “trudit” doar in fața camerelor de televiziune. „Aș putea sa pun pariu ca la...

- Lucrarile la brațul de vest al șoselei de centura s-au incheiat. Ultimele marcaje au fost trasate, s-au amplasat indicatoarele și sistemele de siguranța rutiera. Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, și eurodeputatul Dragoș Benea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.