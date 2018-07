Stiri pe aceeasi tema

- Politistul Manuel Ungureanu, decedat dupa ce a fost lovit de o masina, pe DN 71, a fost condus pe ultimul drum de catre zeci de politisti si sute de cunostinte. Politistul a fost inmormantat, duminica, cu salve si in prezenta Garzii de Onoare.

- Politistul Ungureanu Manuel, decedat dupa ce a fost lovit de o masina, pe DN 71, a fost condus pe ultimul drum de catre zeci de politisti si sute de cunostinte. Politistul a fost inmormantat, duminica, cu salve si in prezenta Garzii de Onoare.

- ONG-ul spaniol Proactiva Open Arms, care desfasoara pe Marea Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor ce debarca apoi in Europa, a inaintat sambata plangere penala impotriva comandantului unei nave comerciale si garzii de coasta libiene, formuland acuzatia de omor prin imprudenta in urma naufragiului…

- Parlamentarii au pregatit un proiect de lege care ar urma sa simplifice examenul auto. Astfel, la examenul pentru permis, instructorul ar urma sa fie cel cel care sta pe scaunul din dreapta, nu politistul. Cel care l-a pregatit pe elev va fi responsabil sa intervina in cazul in care cursantul pierde…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, informeaza AFP, preia Agerpres."Am pierdut 15 oameni in aceasta…

- Persoane inarmate au atacat sediul Ministerului de Interne din Afganistan, cu pusti de asalt si lansatoare de grenade, iar un atacator s-a detonat in interiorul cladirii. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti, scrie Reuters.

- ''Regimentul de Garda si Cavaleria Jandarmeriei Romane, ceea ce are mai bun aceasta arma respectata, a fost adusa la Alba Iulia pentru a da onorul in fata liderilor PSD. Mai exact, in fata presedintelui Comisiei de Aparare, senatorul PSD de Arad, dl Caprar, care a multumit liderului judetean al PSD…

- O ceremonie de reinaugurare a Cimitirului de Onoare al Ostasilor Romani din satul Tabara, Orhei, este organizata joi de Ambasada Romaniei in Republica Moldova, cu prilejul Zilei Eroilor, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.Evenimentul incepe cu un ceremonial religios, oficiat de…