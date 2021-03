Stiri pe aceeasi tema

- Fata, care participa la ''blackout challenge'' pe TikTok, se afla in baia familiei cand si-a legat o curea in jurul gatului cu scopul de ramane fara rasuflare cat mai mult timp, in timp ce se filma cu telefonul mobil.Sora ei in varsta de cinci ani a fost cea care i-a descoperit trupul inconstient, miercuri…

- Al doilea an pandemic ar putea fi mai dur decat primul, avand in vedere felul in care se raspandește noul coronavirus, mai ales in emisfera nordica, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit AGERPRES, citat de Știripesurse. „Am intrat in al doilea an, care ar putea fi mai dur, avand…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Zeci de pasageri care trebuiau sa plece în Italia au fost anuntati în ultimul moment ca au nevoie de test COVID-19 negativ. Compania aeriana Wizz Air nu a dorit sa accepte accesul în avioane a pasagerilor fara test, motiv pentru care…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Anul 2020 a adus cu el multe schimbari, dar ceea ce a marcat intreaga lume este pandemia de COVID-19. La finele anul 2019, in orașul chinez Wuhan apare un nou virus care a inceput sa se raspandeasca cu repeziciune. Atunci, autoritațile mai multor state au inceput sa bata…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech trebuie transportat in condiții climatice stricte, de pana la -80 de grade Celsius, iar o breșa in lanțul de frig inseamna compromiterea dozelor. De aceea, transportul vaccinului este bine gandit și calculat, scrie CNN, care a realizat o grafica…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…