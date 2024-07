A XXXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vara, ce se desfașoara la Paris, a avut parte de o ceremonie de deschidere grandioasa. Pentru prima data in istorie, ceremonia s-a mutat de pe un stadion pe malurile unui fluviu, Sena fiind aleasa ca fundal și simbol pentru aceasta festivitate unica. (Precedenta ediție a avut loc in […] Articolul Ceremonie de deschidere grandioasa a JO de la Paris a fost publicat prima data in Curierul National .