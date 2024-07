Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul Cristian Macelaru a dirijat vineri seara Orchestra Naționala a Franței, la ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Orchestra a concertat pe malurile Senei in cadrul spectacolului grandios. Peste un miliard de oameni din intreaga lume au urmarit extravaganta de patru ore,…

- Directorul artistic al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024, Thomas Jolly, a recunoscut ca spectacolul desfasurat vineri pe fluviul Sena a suferit modificari din cauza ploilor torentiale care au cazut asupra Parisului, dar ca, in final, rezultatul a fost destul de apropiat de ceea ce el…

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, a avut loc un moment extrem de controversat, criticat aspru de fanii din toata lumea pe rețelele de socializare. Unul dintre momentele artistice difuzate intre defilarea barcilor delegațiilor țarilor pe Sena portretiza „Cina cea de…

- Dupa un secol, Jocurile Olimpice se intorc la Paris, iar francezii vor sa marcheze evenimentul printr-o ceremonie grandioasa. Pentru prima ora in istorie, aceasta nu va avea loc pe un stadion, cu pe Sena, fluviul iconic al Capitalei Franței. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024…

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024 vor avea festivitatea de deschidere astazi, 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe TVR 1, TVR Sport și Eurosport, dar unele intreceri au debutat deja. In capitala Franței va fi organizata o ceremonie care se anunța una spectaculoasa. Ceremonia de deschidere va avea…

- Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice, Ceremonia de deschidere nu va avea loc pe un stadion, ci pe malul Senei. Peste 6 500 de sportivi, in 85 de ambarcațiuni vor naviga pe langa monumentele emblematice ale Parisului, inaugurand o noua era a Joc

