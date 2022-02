Ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă cu discuții ”foarte calde” între Putin și Jinping Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2022 de la Beijing incepe la ora 14:00 (ora Romaniei) pe celebrul stadion (Cuibul pasarii). Spectacolul este conceput de realizatorul chinez ZhangYimou. El a promis un spectacol ”total novator”, recunoscand ca a ținut seama de temperatura de minus 6 grade Celsius, dar și de amenințarile epidemice pentru a concepe o ceremonie care va reuni de aceasta data doar 3.000 de artiști, dintre care majoritatea sunt adolescenți. Sportivii participanți sunt izolați și supuși testarii zilnice. Iar tribunele vor fi parțial ocupate de ”invitați” care trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

