- Bucuresti, 31 mar/Agerpres/ - Detasamentul Fortelor Aeriene Spaniole, dislocat in Romania, de la inceputul lunii februarie, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, si-a incheiat misiunea de Politie Aeriana Intarita, arata Ministerul Apararii Nationale (MApN). MApN aminteste ca detasamentul…

- Detasamentul spaniol, format din 130 de militari piloti si personal tehnic cu sase aeronave Eurofighter Typhoon, a executat misiuni de Politie Aeriana Intarita enhanced Air Policing sub comanda NATO timp de doua luni, alaturi de militari ai Fortelor Aeriene Romane, care au actionat cu aeronave F 16…

- Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a gazduit, marti, ceremonialul de certificare a detasamentului Fortelor spaniole care va participa ca structura NATO la misiunile de Politie Aeriana Intarita in aceasta zona a Europei. Detasamentul spaniol, format din 130 de militari,…

