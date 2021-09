Stiri pe aceeasi tema

- Inaltarea Sfintei Cruci, celebrata pe 14 septembrie, este cea mai veche dintre sarbatorile crestine și amintește de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota. Aceeași zi este considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci este singura cu…

- Sute de localnici din Baicoi, in frunte cu un sobor de preoti, au parcurs Drumul Crucii. Primarul orasului a amplasat 14 cruci pe drumul de la Biserica Dambu pana la Crucea de pe Dealul Țintea. Ele simbolizeaza opririle lui Iisus Hristos catre Golgota.

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci este singura cu post aspru si rugaciune care…

- Pe 14 septembrie sunt sarbatorite 2 evenimente deosebite:- Aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul și inaltarea ei solemna in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, in ziua de 14 septembrie 335;- Aducerea Sfintei Cruci, in anul 629, in vremea Imparatului bizantin Heraclius…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, marti, de Ziua Inaltarii Sfintei Cruci, un ceremonial militar si religios pe platoul din apropierea Varfului Caraiman din Muntii Bucegi, la Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial. "La manifestare sunt invitati sa participe reprezentanti…

- Ceremonie la "Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial".Ministerul Apararii Nationale organizeaza marti, 14 septembrie, ora 12.00, de Ziua Inaltarii Sfintei Cruci, un ceremonial militar si religios pe platoul din apropierea Varfului Caraiman din Muntii Bucegi, la Crucea comemorativa…

- In aceasta dimineața de la ora 10 la Turda au avut loc manifestarile zilei Drapelului Național al Romaniei, eveniment desfașurat in Piața Tricolorului din zona Muzeului de Istorie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comunicat de Presa Programul ceremonialului militar – religios Ziua Drapelului National al Romaniei Evenimentul se va desfasura sambata, 26 iunie 2021, incepand cu ora 10:00, in Piata Tricolorului