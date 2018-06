Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei dezminte ca nu i-a facilitat Simonei Halep o intalnire cu fanii in Bucuresti dupa victoria de la Roland Garros si arata ca reprezentantii Federatiei Romane de Tenis au cerut de la bun inceput ca evenimentul sa aiba loc pe Arena Nationala.

- Primaria Capitalei dezminte acuzațiile aduse de Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei Halep sa se desfașoare altundeva decat la Arena Naționala. Primaria Capitalei ii raspunde lui Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei…

- Nicușor Dan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Primaria Capitalei a refuzat solicitarea Simonei Halep de a se intalni cu fanii intr-o piața din București. Pe de alta parte, spune liderul USR, Gabriela Firea s-a mobilizat exemplar pentru mitingul organizat de PSD. Intr-o postare pe Facebook, Nicușor…

- Primaria Capitalei a anunțat ca, luni seara, pe Arena Naționala, va fi organizata o ceremonie in care Simona Halep va prezenta trofeul pe care l-a caștigat la Roland Garros. Sportiva va ajunge in Romania, luni dupa-amiaza, cand ca fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni."Primaria…

- Simona Halep, locul 1 WTA, prezinta ACUM trofeul Roland Garros, caștigat sambata, dupa victoria in fața lui Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Ceremonia are loc in complexul de la Roland Garros și are loc și o sesiune foto, in care Simon prezinta "Coupe Suzanne Lenglen", trofeul pe care il primește…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o, sambata seara, pe Simona Halep, afirmand ca modul in care a luptat, cu determinare și mult curaj, a fost inca o confirmare ca merita trofeul de la Roland Garros și ca este ”campioana noastra”.”Felicitari, Simona! Mandri de tine! Ne-ai aratat ca perseverența,…

- Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan, spune ca și Romania are meritele ei in triumful senzațional al Simonei Halep de la Roland Garros, unde a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. "Ce facem noi cu ea? Nu știu daca e neaparat a noastra. Poate fi și a noastra, dar n-am…

- Inainte de startul Roland Garros, Simona Halep putea fi detronata de Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Garcia si Karolina Pliskova. Insa, dupa doar trei tururi, lupta se da in trei pentru fotoliul de lider mondial. Wozniacki si Muguruza mai au sanse sa o doboare pe Simona.Mihaela…