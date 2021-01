Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de inaugurare a mandatului prezidential al lui Joe Biden a fost urmarita de mai multi americani decat investirea din 2017 a lui Donald Trump, potrivit datelor preliminare Nielsen, potrivit news.ro. La nivelul primelor sase retele majore de televiziune din SUA, aproximativ 39,87 milioane…

- Ceremonia de investitura a presedintelui american Joe Biden s-a desfasurat miercuri fara niciun incident de securitate, in contextul in care la Washington nu au avut loc decat manifestatii restranse de sustinere a fostului presedinte Donald Trump. Temerile privind demonstratii pro-Trump care sa instige…

- Imbracata in galben si cu parul coafat cu o coronita rosie, tanara poeta Amanda Gorman a captivat publicul miercuri in cadrul ceremoniei de investitura a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA, relateaza AFP. In varsta de numai 22 de ani, tanara originara din Los Angeles…

- Cantareata Lady Gaga a cantat miercuri imnul national la ceremonia de investitura a presedintelui Joe Biden si a vicepresedintei Kamala Harris, desfasurata la Capitoliul din Washington, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.

- Joe Biden i-a invitat pe liderii Congresului, republicani si democrati, sa participe impreuna cu el la o slujba religioasa miercuri dimineata la Washington, inainte de ceremonia de investitura, potrivit unor surse apropiate presedintelui ales al SUA, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Liderul…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Campania presedintelui american Donald Trump a lansat un sondaj in randul sustinatorilor acestuia pentru a le testa opinia despre postul Fox News, care a fost portavocea presedintelui republican in cei patru ani de mandat, insa la recentul scrutin prezidential nu l-a mai sustinut, motiv pentru care…

- Campania presedintelui american Donald Trump a lansat un sondaj in randul sustinatorilor acestuia pentru a le testa opinia despre postul Fox News, care a fost portavocea presedintelui republican in cei patru ani de mandat, insa la recentul scrutin prezidential nu l-a mai sustinut, motiv pentru care…