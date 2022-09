Ceremonia de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a. Mii de demnitari participa la funeralii

Astazi are loc ceremonia de inmormantare a Reginei Elisabeta a II a.Ceremonia se desfasoara intre 10:00 si 18:30 GMT si incepe cu funeraliile de stat la Westminster Abbey, la care participa peste 2.000 de invitati, printre care sute de demnitari straini si capete incoronate, conform Agerpres.roLa sfarsitul slujbei de la abatie se pastreaza doua minute de reculegere la nivel national, apoi se intoneaza imnul national God Save the King.Urmeaza o procesiune in centrul Londrei de unde sicriul este d ...