- Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice, Ceremonia de deschidere nu va avea loc pe un stadion, ci pe malul Senei. Peste 6 500 de sportivi, in 85 de ambarcațiuni vor naviga pe langa monumentele emblematice ale Parisului, inaugurand o noua era a Jocurilor Olimpice, potrivit mediafax.

- Cristian Macelaru, recunoscut drept director artistic al Concursului și Festivalului Internațional „George Enescu”, va avea onoarea de a dirija Orchestrele Naționale ale Franței in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din acest an, care se vor desfașura la Paris, Cristian Macelaru, dirijor…

- Parisul arata in unele locuri ca in pandemie, oameni puțini pe strazi, liniște și multe forțe de ordine. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice provoaca multe batai de cap celor care locuiesc in capitala Franței. E luni dimineața la Paris, iar orașul e gol. Puțini oameni pe strada, mai mulți in…

- Ceremonia de deschidere de la Paris 2024 este la cateva zile distanța. Entuziasmul este in creștere pentru primul eveniment de acest fel desfașurat in afara unui stadion. Sportivii vor defila in barci de-a lungul Senei, transformand capitala Franței intr-o scena grandioasa, potrivit mediafax.

- Capitala Franței pare pregatita de asediu cu 4 zile inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice 2024 # 45.000 de agenți de poliție și jandarmi monitorizeaza securitatea de-a lungul Senei # Scafandrii de mine in acțiune # O zona de interdicție aeriana de 150 km deasupra Parisului # SUA și Israel vor trimite…

- Forțele de securitate franceze au inceput de joi sa blocheze mari porțiuni din centrul Parisului, in pregatirea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de saptamana viitoare, care va avea loc pe raul Sena, potrivit Le Monde. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care se va…

