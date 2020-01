Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar nu va avea nici in acest an un prezentator principal, a informat miercuri presedintele ABC Television Entertainment, Karey Burke. "Permiteti-mi sa confirm acest lucru acum. Impreuna cu Academia (de Film) am decis ca nu va exista o gazda traditionala anul acesta",…

- Australianca Ashleigh Barty si spaniolul Rafael Nadal au fost desemnati campionii mondiali pe anul 2019 de catre Federatia Internationala de Tenis (ITF), joi, in semn de recunostinta pentru sezoanele remarcabile pe care le-au avut si la finalul carora au terminat pe primele pozitii in clasamentele…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat vineri ca țara sa nu le va permite „forțelor straine” sa intervina in Hong Kong și Macau, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declarația sa a fost facuta in contextul investirii noului Guvern din Macau, Guvern considerat…

- Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Romane pentru cele mai reprezentative creatii stiintifice si culturale realizate in anul 2017 va avea loc joi, in Aula institutiei, incepand cu ora 11.00. Istoricul Adrian Silvan Ionescu, economistul Daniel Daianu, regizorul Radu Afrim se afla printre…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, recompensat anul acesta cu un Oscar din zece nominalizari, este marele castigator la categoriile profesionale ale premiilor acordate de Academia europeana de film (EFA) pe 2019.

- Premiile Astra Film Festival 2019 pleaca in Franța, Belgia, Israel, Estonia și Romania! Caștigatorii celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului Internațional Astra Film de la Sibiu au fost anunțați sambata, 19 octombrie, in cadrul Galei de Decernare a Premiilor, care a avut loc la Filarmonica de Stat Sibiu.…

- Castigatorii celei de-a 26-a editii a Festivalului International Astra Film de la Sibiu au fost anuntati sambata, 19 octombrie, in cadrul Galei de Decernare a Premiilor, care a avut loc la Filarmonica de Stat Sibiu. Juriile celor patru competitii au avut de ales dintr-o selectie finala de 46 de filme.

- Un numar record de productii au fost inscrise anul acesta pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj de animatie” a premiilor Oscar 2020, a anuntat Academia americana de film, iar intre ele se numara „Calatoria fantastica a Maronei”, de Anca Damian, „Toy Story 4”, „Frozen II” si „Abominable”,…