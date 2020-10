Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Europene de Film (European Film Awards - EFA) se va desfasura anul acesta in format virtual, fara public, la Berlin, sambata 12 decembrie, a anuntat marti Academia europeana a productiilor cinematografice care a precizat ca gala prevazuta sa aiba loc anul…

- Daca se va impune în fața Islandei, România va disputa finala play-off-ului în deplasare, cu învingatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. România a jucat de doua ori pâna acum cu Islanda, în preliminariile CM 1998, ambele meciuri încheindu-se…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a transmis, astazi, prin intermediul site-ului FRF , un mesaj suporterilor primei reprezentative. El afirma ca numai luptand impreuna Romania se poate califica la Campionatul European de anul viitor. „Stim ca in aceste timpuri e foarte greu pentru…

- Selecționata lui Mirel Radoi are ocazia sa bifeze prima calificare a Romaniei la un turneu final, in urma unui play-off, joi seara, la Reykjavik, impotriva Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online, ca se teme de un teren impracticabil la meciul cu Islanda, din barajul pentru EURO. „In momentul de fata cel mai mult ma tem de teren, nu de echipa Islandei. Chiar ieri (nr. sambata)…

- Fara covor rosu, fara celebritati in tinute de gala si fara "Game of Thrones": cea de-a 72-a editie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune, se va desfasura duminica in cadrul unui show 100% virtual, o premiera la Hollywood de

- Publicul din toata Romania este invitat pe platforma festivalului in perioada 16-25 octombrie pentru Astra Film OnlineDocumentarul conteaza in Romania din 1993 la Astra Film din Sibiu. Ediția On Air a festivalului Astra Film Festival 2020, și-a ales caștigatorii. Premiul pentru Cel mai bun film, secțiunea…

- Universitatea de Stat din Moldova se reorganizeaza, prin fuziunea (absorbția) Universitații de Stat ”Dimitrie Cantemir”, iar Academia de Administrare Publica - prin absorbția Institutului de Relații Internaționale din Moldova. O decizie in acest sens a fost luata astazi in sedinta de Guvern, transmite…