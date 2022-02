Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de decernare a medaliilor pentru concursul pe echipe la patinaj artistic, programata marti, a fost amanata din cauza unor „probleme juridice”, a anuntat Comitetul International Olimpic (CIO), fara sa ofere alte detalii, scrie agerpres.ro.

- Ceremonia de decernare a medaliilor in proba de patinaj artistic din cadrul JO Beijing 2022, programata marți, a fost amânata din cauza unor "probleme juridice". Rusia a câștigat titlul olimpic, urmata de SUA și Japonia. "Toata lumea face tot posibilul pentru a rezolva…

- Publicarea de catre cotidianul spaniol El Pais a raspunsurilor furnizate de NATO și SUA Rusiei in privința garanțiilor de securitate solicitate de Moscova a starnit un nou scandal diplomatic intre cele doua tabere. SUA au acuzat Rusia ca a furnizat documentele presei și a oferit și argumente, in vreme…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2022 de la Beijing incepe la ora 14:00 (ora Romaniei) pe celebrul stadion (Cuibul pasarii). Spectacolul este conceput de realizatorul chinez ZhangYimou. El a promis un spectacol ”total novator”, recunoscand ca a ținut seama de temperatura de minus…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si Rusia si-au reluat miercuri la Bruxelles dialogul in cadrul Consiliului NATO-Rusia, dupa ce nicio reuniune oficiala nu a mai avut loc dupa o pauza de peste doi ani, pentru a discuta in principal despre concentrarea de forte militare rusesti in apropierea…

- Cea de-a 64-a ceremonie a Premiilor Grammy, programata pentru 31 ianuarie la Los Angeles, a fost amanata din cauza raspandirii variantei Omicron a coronavirusului, au anuntat miercuri organizatorii.

- Rusia a denjuntat un atac cu un dispozitiv incendiar la Consulatul sau General din Liov, in vestul Ucrainei, un incident care nu s-a soldat cu victime, dar care intervine in pline tensiuni intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amânat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres.Ca…