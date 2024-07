Astazi a avut loc sarbatoarea memorabila a Ceremoniei de Absolvire dedicata promoției 2024 a Universitații de Vest din Timișoara. Organizata in mod tradițional in centrul Timișoarei, in spațiul generos al Pieței Libertații, aceasta adevarata sarbatoare dedicata absolvenților 2024 UVT a reprezentat o festivitate cu evenimente speciale, oferita comunitații. Sarbatoarea a… Vezi tot articolul in Stirile Banatului The post Ceremonia de Absolvire UVT 2024 – sarbatoarea memorabila a unei noi promoții de absolvenți UVT first appeared on TIMISOARA.biz .