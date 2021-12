CEREM AJUTOR FINANCIAR PENTRU TOTI ROMANII CARE CASTIGA SUB 2200 LEI.

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica noile masuri de relaxare anunțate, fiind de parere ca „nu reprezinta altceva decat noi masuri jignitoare la adresa romanilor cinstiți și muncitori, a caror singura vina este ca nu s-au vaccinat”. „Așa-numitele masuri de relaxare nu rezolva, in esența, nimic,…

- „Așa-numitele „masuri de relaxare” nu rezolva, in esența, nimic, pentru ca, in continuare, se insista cu restrangerea drepturilor și libertaților cetațenești și segregarea pe criterii sanitare. Romanii din țara, nevaccinați, nu vor putea nici acum sa intre in centrele comerciale, in restaurante sau…

- Romanii sunt mari iubitori de muzica, iar acest lucru se poate observa in conturile grase pe care le au cei mai mari cantareți de la noi din țara. Ce tarif incredibil are Dan Bittman, solistul trupei Holograf. Dan Bittman și trupa Holograf, cel mal bine platiți rockeri din Romania Meseria de artist,…

- Romanii au ajuns sa fie considerați saracii Europei, iar ideea este susținuta de datele oficiale, care arata ca zece procente din populație trebuie sa supravietuiasca lunar cu mai puțin de cinci euro pe zi. Suma e de șase ori mai mica decat cea pe care o caștiga, in medie, cei mai saraci europeni. Potrivit…

- Ordinele privind condițiile de inscriere la Loteria de vaccinare și stabilirea atribuțiilor instituțiilor implicate și cel privind Regulamentul de organizare a Loteriei de vaccinare au fost publicate in Monitorul Oficial miercuri, 29 septembrie 2021.

- Potrivit uneia dintre cele mai mari firme de recrutare, aproape jumatate de milion de romani și-au cautat de munca in perioada 15 august – 15 septembrie, fiind atrași de salariile mai mari oferite de angajatori. Cele mai mari salarii din Romania Analiza datelor din ultima luna de pe platforma BestJobs…

