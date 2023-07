Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, cere Guvernului sa intervina pentru deblocarea sumelor de la Bruxelles alocate fermierilor romani afectati de importurile din Ucraina si sa urgenteze plata despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara calamitate…

- Republica Moldova a semnat astazi cu Uniunea Europeana un acord de liberalizare a tarifelor pentru serviciile de roaming, a anunțat președintele Maia Sandu in cadrul conferinței de presa susținute astazi in comun cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul prevede scaderea tarifelor…

- Eurodeputatii au ridicat in Parlamentul European problemele create de afluxurile de cereale din Ucraina si au cerut noi masuri din partea Comisiei Europene, mai multi europarlamentari romani criticand reactia lenta a comisarului european pentru agricultura, Janusz Wojciechovski, in timp ce compatriotii…

- Intr-un mesaj postat, sambata, pe Telegram, premierul Ucrainei, Denis Smihal precizeaza ca s-a intalnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Buckingham din Londra, unde au sosit pentru incoronarea regelui Charles al III-lea, iar cei doi oficiali au discutat despre exportul și…

- AUR a organizat la Bruxelles, in fata sediului Comisiei Europene, un protest impotriva discriminarii romanilor cu privire la refuzul aderarii tarii noastre la Schengen, fata de modul in care agricultorii romani sunt tratati de birocratia de la Bruxelles, dar si fata de felul in care transportatorii…

- Guvernul ceh a anuntat joi, 20 aprilie, ca va mentine importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, intrucat o interzicere a acestora ar incalca normele europene, iar in cazul cerealelor ucrainene importate de Republica Ceha nu au fost detectate pana in prezent probleme de calitate, precum…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnalat intentia de a le oferi inca 100 de milioane de euro statelor central si est-europene afectate de exporturile de cereale ucrainene, inclusiv Romaniei, afirma oficiali de la Bruxelles.

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a primit raspuns la scrisoarea trimisa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la criza cerealelor ieftine din Ucraina. Premierul anunța un nou pachet financiar destiant fermierilor și „masuri preventive” luate…