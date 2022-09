”Aproape toate cerealele exportate de Ucraina sunt trimise nu in tari in curs de dezvoltare si in tarile cele mai sarace, ci in tarile Uniunii Europene (UE)”, a denuntat el la Forumul Economic al Estului (EEF), dedicat Asiei, la Vladivostok, in Extremul Orient rus. ”Acest lucru ar putea sa conduca la o catastrofa umanitara fara precedent. Poate ca ar trebui sa reflectam la limitarea exporturilor cerealelor si altor produse alimentare pe aceasta cale”, a amenintat el. ”Ma voi consulta cu presedintele turc (Recep Tayyip) Erdogan”, care a patronat Acordul de la Istanbul care permite exportul de cereale…