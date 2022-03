Cerealele, rapița și floarea soarelui, vedetele anului 2021 Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS). In același timp, suprafatele cultivate, anul trecut, au scazut la cereale pentru boabe, leguminoase pentru boabe, cartofi, legume, crescand, insa, la plante uleioase. Astfel, suprafata cultivata cu cereale pentru boabe s-a redus cu 1,2%, in timp ce productia a crescut cu 49,8%, fata de anul precedent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

