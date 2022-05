Potrivit Departamentului de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii, ”o parte semnificativa a cerealelor furate din Ucraina se afla pe nave de marfa solida sub pavilion rusesc in Marea Mediterana”. ”Destinatia cea mai probabila este Siria. De acolo, cerealele pot fi introduse ilegal in alte tari din Orientul Mijlociu”, se mai arata in comunicat. Rusii ”continua sa exporte alimente furate din Ucraina pe teritoriul Federatiei Ruse si al Crimeei ocupate”, se mai precizeaza in comunicat. In una dintre principalele regiuni producatoare de cereale – in apropiere de orasul Polohi din regiunea…