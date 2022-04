Cerealele din Ucraina au ajuns în portul Constanța. 80.000 de tone, trimise deja în România Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, o parte dintre ele aflandu-se deja in silozuri, iar o cantitate similara se afla deja pe drum, a afirmat, marti, directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea, transmite Reuters. Porturile ucrainene sunt blocate de la invazia Rusiei, Ucraina, un producator agricol major, fiind fortata sa exporte in Romania pe calea ferata pe la granita sa de vest sau prin micile e porturi de la Dunare. Romania, stat membru UE, are frontiere comune la Marea Neagra –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

