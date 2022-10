Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Comun de Coordonare (JCC), responsabil cu supervizarea acordului international privind exporturile de cereale, semnat in vara, a anuntat ca pentru ziua de duminica nu a fost aprobata nicio miscare de nave pentru transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra. Rusia a anunțat sambata ca se…

- Centrul Comun de Coordonare (CCC) din Istanbul, insarcinat cu controlul si monitorizarea exporturilor de cereale ucrainene din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a autorizat pentru joi, 8 septembrie, plecarea altor cinci nave, cu cereale la bord, din porturile ucrainene Ciornomorsk, Odesa si Iujni,…

- Centrul Comun de Coordonare care se ocupa de punerea in aplicare a acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra a anunțat intr-un comunicat o noua ruta maritima ce va intra in vigoare incepind de vineri, informeaza CNN. Noua ruta maritima are o lungime de 320 de mile marine și permite…

- Centrul Comun de Coordonare care se ocupa de punerea in aplicare a acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra a anunțat intr-un comunicat o noua ruta maritima ce va intra in vigoare incepand de vineri, informeaza CNN.

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE. ”Exista in Occident mai multe tari care…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Exista in Occident…

- Alte sase nave au primit autorizatia de a trece prin coridorul maritim umanitar din Marea Neagra, potrivit unui comunicat publicat de Centrul Comun de Coordonare (JCC), sustinut de ONU, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Imaginile dintr-o drona arata prima nava cu cereale parasind portul Odesa dupa ce a fost incheiat acordul dintre Ucraina, Rusia, Turcia și ONU pentru a permite tranzitul acestora catre destinațiile lumii. Prima nava a plecat luni (1 august) din Odesa in baza unui acord privind transportul de cereale,…