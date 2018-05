Stiri pe aceeasi tema

- Trupele speciale din Berlin au intervenit pentru a evacua zeci de romani dintr-un bloc in care locuiau ilegal. Oamenii traiau in condiții deplorabile, practic, acolo era un focar de infecție. Nu numai romani se aflau in acel imobil. Luni, 16 aprilie, 120 de polițiști inarmați și echipați ca in cazul…

- Ultima zi libera de Paști a adus cu ea mii de romani care se intorc din stațiunile de la munte și de pe litoral, catre Capitala. Astfel, coloane de autoturisme se intind la intrarea in Bucuresti, dinspre autostrazi, arata centrul Infotrafic. Pe A1 coloana se intinde pe 7 kilometri, iar pe Autostrada…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Cunoscuta prezentatoare TV Dana Razboiu (42 de ani) a povestit in premiera greutatile din familie pe care le-a cunoscut cand era adolescenta. Ea a declarat ca a traitintr-o familie tensionata, cu multe conflicte, cu multe certuri și cu violența “Eu m-am desprins de parinti si de familia de origine.…

- Iuliana Luciu a devenit celebra dupa ce a primit rolul de asistenta in cadrul unei emisiuni TV. Ulterior, a plecat in SUA, unde a incercat sa devina actrița. Norocul, din pacate pentru ea, nu i-a suras. Motiv pentru care bruneta este foarte dezamagita. Acesta este, de altfel, marele regret pe care il…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…