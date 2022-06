Cercetătorul Ștefan Răileanu: Problema incendierii stufului din Deltă trebuie rezolvată legislativ Practica incendierii vegetatiei stuficole din Delta Dunarii reduce numarul bolilor transmisibile de la insecte la animale si la oameni, iar problema acestor incendieri trebuie solutionata legislativ, a declarat vineri, pentru AGERPRES, sefului Departamentului zoonoze din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD), Stefan Raileanu. In timpul simpozionului international „Delta si zone umede”, gazduit in aceasta perioada de Tulcea, cercetatorul Raileanu a prezentat o lucrare in care a analizat efectele epidemiologice ale incendiilor la nivelul animalelor salbatice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

